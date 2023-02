L'auto è un temporary shop della droga. Così spacciavano tra le case popolari

Utilizzavano un'auto come se fosse un temporary shop. Peccato che la "merce" venduta fosse droga, cocaina per la precisione. A finire nei guai due romani di 44 e 46 anni, arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo di San Pietro, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I due si aggiravano nel complesso di edilizia popolare di via di Donna Olimpia, tra gli alloggi Ater delle famiglie che da tempo denunciano la scarsa sicurezza nel quartiere. I due, fermati per un controllo a bordo di un'auto, sono stati perquisiti. Nella vettura sono stati trovati 49 involucri di cocaina pronti per lo spaccio.

I due pusher sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e successivamente condotti presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Al termine dell'udienza sono stati convalidati i provvedimenti, uno degli indagati è stato rimesso in libertà in attesa del processo, per l'altro il tribunale ha disposto gli arresti domiciliari.