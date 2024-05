Droga per i detenuti tra affettati e shampoo: 33 arresti. Così il carcere si è trasformato in una piazza di spaccio

Fiumi di droga nel carcere di Velletri. Un flusso continuo di cocaina e hashish per i detenuti che arrivava nelle celle nascosta tra i pacchi del cibo, tra gli affettati, o negli shampoo. Un trucco vecchio che ha permesso però di garantire un volume d'affari da 80.000 euro messo insieme in soli sei mesi, tra gennaio e giugno del 2023. Droga che arrivava da Tor Bella Monaca, Anzio e Nettuno.

33 arresti

A scoprire come il carcere fosse diventato una vera e propria piazza di spaccio sono stati la procura di Velletri, e i carabinieri della compagnia di Velletri, che nelle province di Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Chieti hanno eseguito 33 arresti. Undici le persone destinatarie di custodia cautelare in carcere e ventidue quelle agli arresti domiciliari. Tutti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, estorsione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Delle 33 persone coinvolte, sedici sono già detenute in carcere.

Il giro d'affari

Ingente, come detto, il giro d'affari. I carabinieri hanno ricostruito 15 episodi di compravendita della droga che hanno permesso di generare un flusso di denaro da 80 mila euro in sei mesi. E se fuori, nelle piazze di spaccio convenzionali, una dose di cocaina costa tra i 30 e i 50 euro, a seconda della grammatura, in carcere il prezzo è doppio.

Come avveniva lo spaccio

L'indagine ha permesso di ricostruire vari episodi di spaccio nel carcere di Velletri oltre a due episodi di estorsione, subite da uno degli indagati e da alcuni familiari, per forniture di droga non pagate. Stando a quanto emerso, nel carcere esisteva un "collaudato sistema" finalizzato all'ingresso di cocaina e hashish in carcere.

Ma cosa si intende per "collaudato"? Secondo quanto emerso il detenuto consumatore faceva l'ordine di droga al detenuto pusher. Quest'ultimo contattava i fornitori della droga di Tor Bella Monca, Nettuno e Anzio tramite microtelefonini o durante i colloqui, mentre il detenuto "cliente", dal canto suo, dava indicazioni ai familiari o agli amici che lo andavano a trovare di mettere in moto il sistema per saldare l'acquisto delle dosi.

Il pagamento

Gli ordini venivano pagati tramite ricariche su carte prepagate da parte di figli, mogli, fidanzate, fratelli, nonni, zii e amici dei detenuti. "Un sistema difficile da tracciare", ha spiegato chi indaga a RomaToday. I parenti del detenuto cliente facevano ricariche sulle carte di terze persone che poi a loro volta giravano i soldi a collaboratori dei pusher, per poi far arrivare il denaro ai fornitori.

La droga in carcere

Secondo quanto riscontrato a gestire il giro d'affari non ci sarebbero stati gruppi criminali organizzati riconducibili a cosche di 'Ndrangheta o gruppi di Camorra, almeno per il momento. Eppure tutti gli ingranaggi si muovevano in modo sincronizzato.

Cocaina e hashish, per entrare in carcere, venivano nascoste negli affettati confezionati sottovuoto e beni di prima necessità all'interno di pacchi destinati ai detenuti, come gli shampoo o i bagni schiuma. Pacchi inviati tramite familiari o amici dei detenuti.