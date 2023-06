Lo spaccio nel box condominiale, nel garage 9 chili di droga

Aveva adibito un box condominiale di Primavalle a centro di smercio di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente, non sapeva però di essere tallonato dagli investigatori del XIV distretto di polizia.

Nello specifico, all’interno del box in via Battistini, i poliziotti hanno rinvenuto, riposti dentro un frigorifero, 3 chili di hashish e, sopra uno scaffale, ben 6 chili di droga tra marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. La perquisizione, estesa anche all’abitazione dell’uomo, ha permesso di rinvenire una scatola contenente quasi 50 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e cocaina.

Droga per i quartieri della movida

Sono invece stati i poliziotti del I distretto Trevi ad arrestare un 38enne italiano. L’uomo, che era solito girare con la propria macchina per i locali della movida del centro storico, ha fin da subito destato i sospetti degli investigatori. Le successive indagini hanno permesso di rintracciare il sospettato in via Policastro, dove è stato fermato per un controllo, a seguito del quale è stato trovato non solo privo di patente poiché precedentemente revocata, ma anche in possesso di quasi 5 chili di hashish nel portabagagli, oltre a diverse fiale e boccette di steroidi anabolizzanti.

Cocaina nell'autosalone

Arrotondava il proprio stipendio con l’attività di spaccio. E’ stato così arrestato un 43enne, titolare di un autosalone. I poliziotti del commissariato Romanina, a seguito di attività d’indagine, hanno rinvenuto, all’interno dell’esercizio commerciale, diversi grammi di cocaina.

Anche gli agenti del III distretto di Fidene, mentre transitavano in via Augusto Genina, hanno arrestato un sospetto pusher. Il ragazzo, un 29enne italiano, è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti.

La procura ha chiesto ed ottenuto, dal giudice per le indagini preliminari, la convalida dell’operato della polizia giudiziaria per ogni arresto dalla stessa effettuato.