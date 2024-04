Blitz in un bar, nel bar dipendenti pusher e cibo non tracciato

Da una parte le dipendenti che spacciavano droga, dall'altra il cibo non tracciato. C'era di tutto in un locale della zona di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, controllato dai carabinieri.

I militari hanno trovato due donne, dipendenti del bar, in possesso di 26 involucri in cellophane contenenti cocaina, un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti e per tanto le hanno arrestate perchè gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 3500 euro, in quanto i militari del Nas hanno riscontrato alcune irregolarità e scoperti oltre 20 chilogrammi di alimenti non tracciati.