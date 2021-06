Usavano l’auto di un’associazione che si occupa di protezione civile per trasportare cocaina tra Anzio e Roma. Li hanno scoperti gli uomini delle volanti del commissariato Anzio - Nettuno, che fermandoli per un controllo si sono insospettiti per la reazione.

I due uomini, un 57enne di Catanzaro e un 60enne romano, si sono infatti subito mostrati nervosi e agitati, e gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo. Nel vano motore hanno trovato, alla fine, un pacchetto contenente circa mezzo etto di cocaina. I due, che da Roma volevano raggiungere Anzio, sono stati arrestati.