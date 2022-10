La droga nascosta tra gli slip e in bocca: 15 arresti per spaccio

Sono 15 le persone arrestate nelle ultime ore dalla polizia nell'ambito dei controlli contro lo spaccio di droga in città, operazioni che hanno portato anche al sequestro di circa 1,5 kg di droga e 3.300 euro in contanti.

A San Basilio gli investigatori del IV Distretto hanno arrestato tre romani di 31, 37 e 59 anni nella nota area di spaccio "La Lupa”, il quadrante compreso tra via Tranfo, via Mechelli e via Gigliotti. Tutti e tre sono stati sorpresi mentre vendevano dosi ai clienti: uno era impegnato a fare palo, gli altri due si occupavano di andare a prendere la droga e di venderla. I poliziotti hanno bloccato loro tutte le vie di fuga e li hanno fermati, sequestrando anche 1.450 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato.

In zona Casilina, all'angolo con via di Tor Vergata, le Volanti, dopo hanno arrestato un romano di 36 anni gravemente indiziato dei reati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'uomo, dopo essere stato fermato in compagnia di un’altra persona a bordo di un'auto, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto dagli agenti. Ne è nata una violenta lotta terminata con l'arresto: negli slip aveva un panetto contenente circa 110 grammi di hashish. Inoltre i poliziotti, mentre si accostavano a una delle abitazioni dei due per procedere con la perquisizione, hanno notato un uomo che ha cercato precipitosamente di allontanarsi dal palazzo lanciando a terra il contenuto di una busta, rivelatosi poi un panetto di 100 grammi di hashish. L’uomo è stato però raggiunto e bloccato dagli agenti, che lo hanno arrestato per spaccio: si tratta di un romano di 37 anni domiciliato in casa di uno dei ragazzi fermati in precedenza. Anche in questo caso gli arresti sono stati convalidati e per i due è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

I poliziotti del commissariato Porta Pia hanno invece arrestato un cittadino gambiano di 32 anni, sempre per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato per un controllo, sembrava avere difficoltà a rispondere alle domande degli agenti, che gli hanno chiesto di spalancare la bocca: sotto la lingua teneva alcune dosi di eroina. Processato per direttissima, gli è stato revocato il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con conseguente condanna a un anno e un mese di carcere.

Altre 7 persone sono state arrestate in altrettante operazioni dai poliziotti delle volanti e dei commissariati Celio, Colombo, Anzio-Nettuno, Trevi Campo Marzio e San Lorenzo.