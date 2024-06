Spaccio al bar o con consegne a domicilio. Due arresti

Due persone sono state arrestate al culmine di un'indagine condotta dagli agenti del VIII distretto Tor Carbone. A finire in manette un 45enne e un 39enne della Costa D’Avorio. Gli agenti sono venuti a conoscenza di un’intensa attività di spaccio presso un bar in via Torraccio di Torrenova dove 2 uomini cedevano presso il bar - oppure con consegne a domicilio . sostanza stupefacente.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso i 2 uscire dal bar e salire in auto dirigendosi verso via Eboli. Fermati per un controllo e invitati a vuotare le tasche, il 45enne ha consegnato 5 involucri dal peso di 10,45 grammi di eroina. Inoltre, la perquisizione domiciliare dell’appartamento dei due soggetti ha permesso di rinvenire circa 25 grammi di eroina e 5 di marjuana, nonché materiale per il confezionamento della droga.