Spaccio a Ostia, droga nascosta anche nelle scatole delle scarpe

Il piccolo spaccio a Ostia non si ferma mai. Nelle ultime ore polizia e carabinieri hanno bloccato alcuni pusher. In particolare gli investigatori del X Distretto Lido durante specifici servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino italiano di 25 anni incensurato, trovato in possesso di 400 grammi di hashish.

Lo stupefacente è stato rinvenuto sia all'interno dell'abitazione, nascosto in scatole di scarpe, che in una cantina, celato tra grandi contenitori in vetro. Dopo diverse ore di osservazione, i poliziotti, notando un uomo prelevare in più occasioni qualcosa nei pressi dell'autovettura, sono intervenuti e lo hanno sottoposto a controllo. Nel corso della perquisizione domiciliare, a casa dell'arrestato inoltre sono stati rinvenuti bilancini di precisione e strumentazione per il taglio dello stupefacente.

I carabinieri di Ostia, invece, hanno fermato un uomo di 67 anni, domiciliato in piazza Gasparri, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.

Controllato in piazzale della stazione del lido, è stato trovato in possesso di complessivi 21,9 grammi di marijuana e 1,04 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte allo spaccio e la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso il rinvenimento di ulteriori 196,65 grammi di hashish, 0,45 grammi di crack, materiale per il confezionamento e pesatura, nonché alcune cartucce calibro 7.65, illegalmente detenuti.