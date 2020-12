Marijuana, hashish e lidocaina: lo spaccio di due donne ai Castelli Romani

1 chilo e 200 grammi di marijuana, 120 grammi di hashish, 18 fiale di lidocaina e 5 bilancini di precisione. Questo quanto sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina. Una segnalazione di forte odore acre proveniente da un appartamento a Rocca di Papa i primi accertamenti in banca dati e la scoperta che proprio in quel luogo, abitavano due donne con precedenti per droga.

Ultimate le verifiche, gli investigatori con un escamotage sono riusciti ad entrare nella casa del Comune dei Castelli Romani e, con il supporto dei cani antidroga della Sezione Cinofili Condor e Kara hanno rinvenuto la droga.

Accompagnate negli uffici del commissariato le due, identificate per una romana 55enne e per una donna originaria di Palermo di 66 anni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri sono state associate presso la loro abitazione agli arresti domiciliari in attesa della convalida .