Cocaina e bilancini in cassaforte, arrestata pusher a La Rustica

Cocaina e bilancini in cassaforte ed in una cassetta di sicurezza. A nascondere la merce ed il materiale per il confezionamento dello stupefacente una donna, smascherata poi dalla polizia.

In particolare dopo diversi appostamenti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, sono riusciti a risalire ad un’abitazione nel quartiere de La Rustica, dove una donna, spacciava droga. L’ultimo appostamento lunedì, quando gli agenti in borghese, vista uscire di casa con fare sospetto, guardandosi sempre attorno hanno deciso di controllarla.

Sin da subito nervosa ed insofferente, alla richiesta di dove abitasse, ha risposto di risiedere ad Anzio. In mano un mazzo di chiavi e poi i tentativi dei poliziotti per verificare se la donna stesse dicendo la verità. Diversi tentativi e poi una porta si è aperta e, una volta all’interno, hanno eseguito una perquisizione.

In camera da letto, all’interno dell’armadi, gli agenti hanno rinvenuto una piccola cassetta di sicurezza al cui interno erano nascoste diverse dosi di cocaina e un piccolo bilancino mentre, dietro un quadro, una cassaforte con all’interno 2 bilancini di precisione.

Accompagnata negli uffici di polizia, terminati gli ultimi accertamenti, per la 36enne di origine campane, con precedenti di polizia, è scattata una denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.