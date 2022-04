I pusher che affittano una casa a Roma nord e la usano come covo per lo spaccio

Facevano affari d'oro, tanto da potersi permettere di pagare l'affitto di un appartamento nella Roma bene. A scoprire il covo di tre giovani spacciatori la polizia locale che ha trovato e sequestrato un ingente quantitativo di hashish e delle armi, usate forse dalla banda per intimidire i creditori ed affermare il loro curriculum criminale. In manette sono finiti tre giovani, due ragazzi ed una ragazza.

A mettere i caschi bianchi diretti dal vicecomandante Marco Napoli sulle tracce dei pusher una segnalazione anonima, che indicava un sospetto via vai di ragazzi in un bar nella zona di Vigna Stelluti. Un sospetto che ha poi trovato riscontro dopo che gli investigatori si sono appostati nel luogo segnalato, osservando poi l'attività di spaccio di droga allestita da tre giovani ragazzi.

Spaccio soprattutto di 'fumo', con il quale la banda riforniva di hashish i giovani di Roma nord. Atteso il momento propizio gli uomini della municipale hanno fermato uno dei tre sospettati trovandolo con indosso mezzo panetto di hashish, un ingente somma di denaro e le chiavi di un appartamento.

Scoperta che ha portato a sua volta gli investigatori in un appartamento poco distante, sempre nella zona di Vigna Stelluti a Roma nord. Una volta in casa hanno quindi trovato i complici del ragazzo fermato poco prima, un ragazzo ed una ragazza, di 19 e 21 anni, tutti romani come il primo pusher fermato dai vigili.

Risultato in affitto, gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'alloggio, nonché dei veicoli in loro possesso. All'interno dell’appartamento sono quindi stati rinvenuti e sequestrati circa 60 panetti di hashish colombiano, già confezionati e pronti per lo spaccio, per un totale di oltre 6 chili di sostanza, unitamente ad una somma di denaro in contanti, per un importo superiore a 10mila euro.

Trovati e posti sotto sequestro anche due bilancini con accessori per il confezionamento, una macchina conta banconote, una replica di pistola, simile a quelle in uso alle forze dell’ordine e priva di tappo rosso, munizioni, 3 tasers, tirapugni, bastoni, mazze e spray urticanti.

I tre ragazzi, di nazionalità italiana, sono stati arrestati e tradotti immediatamente in carcere: dovranno rispondere all'autorità giudiziaria dei reati per la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.