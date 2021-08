Spaccio in sharing, monopattini e auto a noleggio usate dai pusher

Lo spaccio a Roma si muove pure in sharing. Tra monopattini e auto a noleggio, gli agenti della polizia di Stato hanno fermato due pusher in movimento. Il primo arresto in via di Tor Vergata dove una pattuglia della sezione Volanti ha arrestato un gambiano di 28 anni, mentre trasportava con un monopattino più di 3 etti di marijuana.

Gli agenti del commissariato Romanina, nei pressi di Cinecittà est, hanno invece incrociato una loro conoscenza, mentre guidava – senza mai aver ottenuto la patente - una BMW con al fianco una ragazza: il 26enne di origini ucraine, che era alla guida della berlina - e una romana di 24 anni, trasportavano alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Entrambi sono stati arrestati e il conducente dovrà rispondere alla magistratura anche per la guida senza titolo. L'auto - presa a noleggio poco prima - è stata sequestrata.