I due ragazzi che spacciano hashish al Don Bosco. In casa munizioni e 12mila euro

Più di un chilo di fumo, materiale per il confezionamento della droga, bilancini, proiettili e soldi, 12mila euro. Questo quanto costato l'arresto a due giovani spacciatori del Don Bosco. Sono stati gli agenti del commissariato Tuscolano - la scorsa sera - dopo un’attenta attività di pedinamento e osservazione, ad arrestare 2 italiani, un 24enne e un 25enne, colti in fragranza mentre stavano svolgendo la loro attività di spaccio in via Lucio Mummio.

Dopo averli perquisiti e aver esteso il controllo alle loro abitazioni, i poliziotti hanno rinvenuto circa 1,3 chili di hashish, la somma di 12 mila euro in banconote di vario taglio, 4 proiettili e del materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato per entrambi i ragazzi.

Tradito dalle chiavi nel cruscotto

Aveva lasciato le chiavi attaccate alla portiera della macchina, a Ostia, fatto che ha destato la curiosità di un passante che, immediatamente, ha avvisato gli agenti del reparto prevenzione crimine: è stato così arrestato per spaccio un 25enne romano. I poliziotti, con l’intenzione di restituire le chiavi al proprietario della macchina, hanno rintracciato il ragazzo che, privo dei documenti, è dovuto andare in macchina a prenderli. È in quel momento che gli agenti si sono accorti del forte odore di marijuana che proveniva dall’interno della vettura. La susseguente perquisizione personale e domestica ha permesso ai poliziotti di sequestrare quasi 200 grammi di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato.

Cocaina sulla Tiburtina

Sono invece stati gli agenti del commissariato San Lorenzo, ad arrestare un 30enne che sfrecciava con la sua autovettura in direzione via Tiburtina per la consegna occasionale di stupefacente. Nell’immediatezza i poliziotti hanno fermato il veicolo e hanno proceduto al controllo. Sono stati quindi rinvenuti diversi grammi di cocaina e 610 euro. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori involucri di cocaina. L’arresto è stato convalidato.