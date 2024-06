La pubblicità via messaggio e lo spaccio sotto casa, fermati con oltre 4 chili di droga

Pubblicizzavano l'erba e il fumo da vendere su un canale di messaggistica. Concordato l'appuntamento con il cliente lo rifornivano di droga sotto la loro abitazione del comune di Guidonia Montecelio. A interrompere i loro affari gli agenti del commissariato Colombo di polizia che li hanno arrestati. In manette due uomini italiani di 21 e 44 anni.

In particolare, i poliziotti, a seguito di un’intensa attività di indagine, hanno accertato che i due praticavano l’illecita attività mediante pubblicizzazione su un noto canale di messaggistica fissando appuntamenti con i propri “clienti” nei pressi di un’abitazione sita in via Vannucci, in località Pichini. Dopo aver osservato alcune cessioni di sostanza stupefacente, gli investigatori hanno visto un uomo che, dopo essere uscito dall’abitazione si è messo alla guida della sua auto per poi avvicinarsi a un altro veicolo e iniziare a confabulare con l’altro conducente.

I due, alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e trovati in possesso complessivamente di oltre 1 chilo di marijuana, 200 grammi di hashish e 2470 euro in contanti. Gli agenti hanno poi esteso la perquisizione all’appartamento, in via Vannucci, dove hanno rinvenuto altri 2 chili e mezzo di marijuana, 600 grammi di hashish, 200 euro e diverso materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Ancora, gli investigatori hanno effettuato controlli presso le rispettive abitazioni dei due dove hanno rinvenuto complessivamente 123 grammi di hashish e 10 di marijuana. Per tali motivi, i due, italiani di 44 e 21 anni, sono stati tratti in arresto gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati nel carcere di Regina Coeli.