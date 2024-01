Nell'ex borghetto degli artigiani la bottega è quella dello spaccio

Casa e bottega di uno spacciatore in quello che gli abitanti della zona chiamano "il borghetto degli artigiani". Un'area verde abbandonata dalle istituzioni, a ridosso dei palazzi del quadrante sud est della città, fra la Marranella, il Pigneto il Prenestino e la vicina Torpignattara. Un borghetto che ha vissuto un inarrestabile tracollo negli ultimi anni. Oggi un mix di baracche, degrado, occupazioni abusive e spaccio di droga un tempo - nemmeno troppo lontano - era una importante area di ritrovo del quartiere dove erano presenti un fabbro, un carrozziere e un falegname. Chiuse le attività quei casolari che prima ospitavano i lavoratori sono diventate occupazioni abusive, che cadono a pezzi. Un'area verde in pieno centro cittadino dove - non visibili dalla strada ma dai soli residenti che affacciano con le loro abitazioni su via dell'Acqua Bullicante e via Caianiello - si annidano degrado e criminalità.

Un'area nota alle forze dell'ordine come ritrovo di senza dimora nordafricani, molti dei quali dediti all'attività di spaccio. Proprio uno strano via vai dai cancelli dell'area ha portato gli agenti delle volanti della questura di Roma e varcare - la scorsa mattina - i cancelli che portano all'area abbandonata di via dell'Acqua Bullicante.

Una volta dentro, all'interno di una delle vecchie botteghe, i poliziotti hanno trovato un uomo appoggiato su un letto di fortuna, un piccolo giaciglio in condizioni igieniche estremamente precarie. Sulla brandina un ragazzo - un 20enne guineano già noto agli stessi agenti - in quanto sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG proprio per reati di spaccio.

Sorpreso dalla presenza dei poliziotti non è riuscito però a nascondere quanto stesse facendo. Carta stagnola, coltello, e ritagli di plastica rettangolari ricavati dalle buste della spesa, accanto una sacchetta contenente circa 20 grammi di cocaina, che l'uomo stava preparando in dosi.

Sottoposto a controllo indosso al 20enne sono stati trovati circa 300 euro in banconote di piccolo taglio - possibile provento dell'attività di spaccio - e alcuni grammi di eroina. Identificato negli uffici del commissariato Porta Maggiore di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione della magistratura per il rito direttissimo.

Spacciatori nel borghetto ma anche fatti di cronaca, come accaduto un anno fa quando nell'area verde abbandonata venne trovato il cadavere di un 40enne. Un terreno abbandonato di circa 20mila metri quadrati dove sono accatastate montagne di rifiuti e alloggi di fortuna usati come case da spacciatori e occupanti abusivi. Un continuo andirivieni di persone poco raccomandabili, come denunciato e segnalato dai residenti che - dopo gli appelli vani lanciati nel corso degli anni - stanno valutando di fare un esposto in procura.