La casa del pusher è vuota, agenti vedono spacciatore dalla finestra e lo arrestano

In cerca di un pusher ne hanno arrestato un secondo per una fortunata casualità. Siamo a Tor Bella Monaca, dove gli agenti di polizia hanno provato a sorprendere un sospetto spacciatore all’interno della propria abitazione in via dell’Archeologia, ma non hanno trovato nulla. Caso ha voluto che, dalle finestre dell’appartamento perquisito si riuscisse ad avere un’ampia visuale della piazza di spaccio sottostante.

Grazie a quanto visto, gli agenti del IV distretto Casilino sono riusciti a seguire per intero un’articolata attività volta alla cessione di droga. I poliziotti sono quindi intervenuti, riuscendo a bloccare un tunisino di 22 anni trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e più di 4000 euro in contanti.

Lo spacciatore a Villaggio Falcone

Sempre gli agenti del commissariato di via delle Cincie, hanno intercettato un cittadino nigeriano di 32 anni che, in via dei Luthuli, zona Villaggio Falcone/Vecchia Ponte di Nona, ha tentato di cedere della sostanza stupefacente. Accortosi della presenza degli agenti il ragazzo ha provato a fuggire ma, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori. Sequestrate anche alcune dosi di marjiuana e cocaina che lo straniero aveva abbandonato nel corso della fuga. L'uomo è stato arrestato.