Il pusher social che spaccia hashish con Telegram

Spacciava hashish usando le chat di Telegram. Il pusher social è stato però smascherato ed arrestato dalla polizia che ha trovato i messaggi con il cliente, trovandogli in casa a Torre Angela mezzo chilo di "fumo". A finire in manette un cittadino marocchino di 34 anni.

Sono stati gli agenti delle volanti della questura di Roma, transitando in via Giuseppe Toraldo, a notare un uomo in atteggiamento sospetto. Alla richiesta di documenti lo stesso si è dato alla fuga gettando un involucro in terra. Raggiunto i poliziotti hanno faticato non poco per bloccarlo. Nella busta abbandonata sono poi stati trovati poco più di 12 grammi di hashish.

Con lo smartphone aperto su una chat dell'App di Telegram gli agenti hanno trovato un messaggio inequivocabile con il quale un cliente scriveva: "quanti g con 100€". Inevitabile la perquisizione nella casa del 34enne nella stessa via Toraldo.

In casa i poliziotti hanno poi trovato e sequestrato altro hashish, per un peso di quasi mezzo chilo. Arrestato, il 34enne dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.