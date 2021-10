Faceva la spola da casa al bar per vendere droga, pusher incastrato dai tatuaggi sul viso

Faceva la spola dalla sua abitazione ad un vicino bar per vendere droga. Ad incastrare un giovane pusher di Villa Gordiani dei vistoti tatuaggi sul corpo e sul viso. Sono stati gli agenti del Commissariato San Lorenzo ad ammanettare il 25enne romano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di cocaina, hashish e marijuana.

Gli agenti, venuti a conoscenza che un giovane con vistosi tatuaggi sul corpo e sul viso effettuava nella zona di Villa Gordiani un'illecita attività di compravendita di sostanze stupefacenti, hanno deciso di approntare un servizio di discreta osservazione nei pressi del punto individuato. I poliziotti, nel corso dell'attivitá, hanno notato un giovane dalle caratteristiche simili a quelle "segnalate" uscire frettolosamente dal cancello della sua palazzina e portarsi velocemente a all’interno di un bar, per poi tornare nuovamente all’interno del comprensorio.

Fermato per un controllo il ragazzo ha spontaneamente consegnato agli operanti, estraendoli dalla tasca destra, due involucri contenenti rispettivamente cocaina, per un peso lordo complessivo pari a grammi 1,44 e hashish per un peso lordo complessivo pari a grammi 2,63. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 185,36 grammi di cocaina, 454 grammi di "fumo" e 16 grammi di "erba", oltre a fogli manoscritti riportanti nomi e cifre e un bilancino di precisione.