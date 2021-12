Lo spacciatore in smart working: lo shaboo nascosto nella cassa dello stereo

Spaccio in smart workng causa detenzione agli arresti domiciliari. Ad essere accusato dello stesso reato (per il quale era già stato fermato) un cittadino delle Filippine di 55 anni che nascondeva la sostanza stupefacente in una cassa acustica e nella fodera di una sedia.

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, lo scorso pomeriggio, a recarsi a casa dell'uomo per verificarne la sua presenza poiché sottoposto agli arresti domiciliari a seguito dell’arresto eseguito dagli stessi militari qualche settimana fa, quando, durante un controllo in strada, fu trovato in possesso di un plico contenente dosi di shaboo.

Nel corso della verifica, i carabinieri si sono insospettiti dell’eccessivo nervosismo del 55enne ed hanno approfondito i controlli, rinvenendo dosi di shaboo, per un peso complessivo di 19 grammi, occultato all’interno di una cassa acustica del televisore e nella fodera della sedia sulla quale era seduto.

La droga è stata sequestrata unitamente ad un bilancino di precisione e 180 euro, trovati nella sua camera da letto, mentre l’uomo è stato nuovamente arrestato. Ad esito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 55enne è stato ricollocato ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.