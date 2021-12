Spacciatore col reddito di cittadinanza, la droga nascosta dalla compagna nella borsa del figlio

Spacciatore con il reddito di cittadinanza. A provare a nascondergli la droga la compagna, dopo aver celato la cocaina nella borsa del del figlio piccolo. Succede a Val Melaina, nel III municipio Montesacro, dove la polizia ha poi arrestato il pusher.

Sono stati gli agenti del III distretto Fidene-Serpentara, a seguito di uno specifico servizio di osservazione ad incastrare il 41enne. L’uomo è stato bloccato prima della cessione di una dose di cocaina nei pressi di un esercizio commerciale di viale Jonio.

Scattata la perquisizione domiciliare la compagna, una 25enne indiana, al fine di non far trovare la droga agli agenti al loro arrivo gli ha riferito di volersi allontanare per non far vedere al figlio cosa stesse accadendo e chiedeno loro di poter uscire da casa. Richiesta dietro alla quale la donna celava un'altra verità, ovvero allontanarsi con la droga nascosta nella borsa del figlio.

Perquisita dagli agenti e stata trovata con diversi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, oltre ad una somma di 700 Euro.