Termini: "Vuoi dell'hashish?" poi rapina 18enne. Il bandito incastrato dalla tuta verde

Una vistosa tuta verde con strisce bianche e un borsello Gucci a tracolla. Questo l'identikit di un rapinatore fornito da due ragazzi minacciati e derubati nell'area della stazione Termini. Vestiti che hanno permesso alla polizia di individuare subito il malvivente, fermato poco dopo con ancora indosso la refurtiva. In manette con l'accusa di rapina un cittadino tunisino di 23 anni.

Sono stati due amici entrambi tunisini di 18 anni residenti in provincia di Avellino, arrivati a Roma come turisti, ad avvicinare una pattuglia del commissariato Viminale che si trovava in presidio fisso a piazza dei Cinquecento, poco distante dagli accesso alla stazione Termini. Particolarmente agitati hanno riferito di essere stati avvicinati poco prima da un "nordafricano" con la scusa di vendergli dell'hashish.

Al diniego di acquistare la droga l'uomo ha però cambiato obiettivo. Minacciati i due amici gli ha strappato una cassa bluetooth e un power bank che tenevano in mano e poi è scappato verso San Lorenzo. Impauriti, ma illesi, hanno fornito agli agenti una descrizione degli abiti indossati dal malvivente: una tuta verde a strisce bianche e il borsello griffato.

Cominciata una battura di ricerca i poliziotti hanno subito notato, all'altezza degli archi di via Giolitti, l'uomo indicato dai due amici. Fermato con ancora la refurtiva è stato portato negli uffici del commissariato Viminale. Identificato per un 23enne tunisino, con precedenti per droga, è stato arrestato per rapina con il giudice che ha poi convalidato l'arresto nel rito direttissimo svoltosi nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.