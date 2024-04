Pusher in moto, nel borsone nove chili di hashish

Uno spacciatore-biker. Proprio a bordo di una moto ha consegnato un carico di droga a un cliente ma i due sono finiti in manette. Succede a Mentana, provincia nord est della Capitale dove i carabinieri hanno arrestato un 25enne, di origine romena ed un 31enne italiano, entrambi con precedenti, gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Monterotondo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno notato degli strani movimenti. In particolare il 25enne, a bordo di una moto, era in giro per le vie di Mentana con al seguito un borsone. Giunto nella zona dei Casali di Mentana il giovane ha incontrato il 31enne italiano a cui ha consegnato un pacchetto, preso dal suo borsone. A quel punto i carabinieri insospettiti, sono entrati in azione, constatando che all’interno del borsone del biker vi fossero oltre 9 chili di hashish, mentre un chilo era appena stato consegnato al 31enne romano.

I successivi approfondimenti presso le abitazioni dei due giovani, hanno consentito ai militari di rinvenire e sequestrare un altro mezzo chilo di hashish a casa del 31enne e materiale di confezionamento presso l’appartamento del 25enne. Per questo motivo, i due indagati sono stati arrestati dai carabinieri e portati nel carcere di Roma Rebibbia a disposizione della magistratura di Tivoli, che ha convalidato l’arresto di entrambi.