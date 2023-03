Pusher riceve clienti a domicilio, la cocaina nascosta nel vano ascensore

Riceveva i clienti a domicilio uno spacciatore romano di 39 anni arrestato dalla polizia nella zona dell'Eur. È stata l'intuizione degli agenti del IX distretto Esposizione a permettere l'individuazione di un appartamento sospetto dove era segnalato uno strano via vai di persone. Nello specifico, durante un appostamento, è stato notato l’uomo che, grazie all’ausilio di un chiavistello, aveva forzato l’apertura di emergenza dell’ascensore della propria abitazione per nascondervi al suo interno un bilancino di precisione e un involucro di cellophane contenente 60 dosi di cocaina.

Si è proceduto così all’arresto del 39enne e alla perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati anche 1335 euro in contanti. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Spaccio di cocaina a Trastevere

Sono invece stati gli agenti del commissariato Trastevere, durante un quotidiano servizio, transitando in via della Lungaretta, ad arrestare un 26enne albanese mentre tentava di cedere della droga. I poliziotti, nell’immediatezza, hanno effettuato una perquisizione personale rinvenendo diverse dosi di cocaina e circa 500 euro in contanti. Dopo gli accertamenti di rito l’uomo è stato arrestato e la misura è stata convalidata dall’autorità giudiziaria.