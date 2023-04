Lo spacciatore rider: da Ponte di Nona a San Lorenzo per spacciare cinquantini di cocaina

Come un servizio di delivery riceveva ordinazioni via WhatsApp. Una volta ricevuto il messaggio saliva in sella al suo scooter e dalla periferia est della Capitale si recava in diversi quartieri della città per accontentare la richiesta del cliente. Peccato che la consegna fosse illegale, ovvero di cocaina. Un business costato l'arresto a un giovane spacciatore romano di 28 anni, fermato in flagranza di reato dopo aver venduto una dose da 0,50 grammi di cocaina ad un acquirente nella zona di San Lorenzo.

Sono stati gli agenti del commissariato di piazzale del Verano, in servizio di controllo mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati, a trovarsi davanti a uno scambio fra il pusher e un cliente nel pomeriggio di sabato in piazza del Siculi. In particolare gli agenti hanno visto un uomo - seduto sulla sella di uno scooter Honda Sh - scambiare del denaro con una bustina trasparente.

Alla vista degli agenti cliente e spacciatore hanno tentato la fuga ma sono stati fermati poco dopo. In possesso dei 50 euro appena ricevuti dal cliente immediata è scattata la perquisizione domiciliare nell'appartamento di Vecchia Ponte di Nona del 28enne. Qui, in un'abitazione di via Don Primo Mazzolari il ragazzo ha consegnato alcuni grammi di hashish e cocaina nascosti in un vano della cucina.

Fatto salire sulla volante per essere portato in commissariato il 28enne si è infilato una mano negli slip e ha fatto cadere un involucro sotto il sedile dell'autoradio. Un tentativo che non è passato inosservato ai poliziotti. Recuperato l'involucro all'interno dello stesso gli agenti hanno trovato 23 dosi di cocaina del peso da 0,50 l'uno. Sul telefono anche dei messaggi inequivocabili di presunti clienti che gli commissionavano la merce da acquistare in diversi quadranti della Capitale.

Sequestrata la cocaina il 28enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.