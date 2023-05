Il pusher che nasconde 5 chili di hashish e 10mila euro nel controsoffitto della casa occupata

Spacciava hashish a Termini e lo nascondeva nell'appartamento occupato dove viveva abusivamente. Quasi 5 chili di 'fumo' che il pusher aveva occultato in un contro soffitto. A mettere fine ai suoi affari la polizia, che lo ha arrestato al termine di una attività d'indagine.

Sono stati i poliziotti della squadra investigativa del commissariato San Lorenzo ad attenzionare un uomo - con precedenti specifici per spaccio di droga - solito vendere hashish fra la zona di Termini e il quartiere universitario adiacente. Saputo del suo nuovo business gli investigatori hanno cominciato una indagine vecchio stampo con appostamenti e pedinamenti.

Lo scorso 3 maggio i poliziotti sono riusciti a scoprire l'appartamento dove l'uomo - un cittadino marocchino - viveva. Da San Lorenzo gli agenti sono infatti arrivati sino a via di Casal Boccone, dove hanno visto l'uomo entrare in un appartamento occupato in zona Parco Talenti, nel III municipio Montesacro.

Atteso l'uomo all'uscita dall'immobile è stato quindi fermato. Sottoposto a perquisizione gli agenti gli hanno trovato indosso due panetti di hashish già separati in dosi pronte alla vendita al dettaglio. Pur dichiarando di essere un senza dimora nelle tasche del cittadino nordafricano sono state trovate le chiavi di un'abitazione. Da qui la perquisizione.

Una volta nell’appartamento i sospetti dei poliziotti del commissariato di piazzale del Verano hanno dato i loro frutti. Nascosti in un contro soffitto sono infatti stati trovati 4,5 chili di 'fumo', un bilancino e 10mila euro in contanti. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio il giudice ha convalidato l'arresto con il 53enne poi associato in carcere.