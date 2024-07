Spacciatore in bici a 65 anni, in casa sei chili di hashish

Spacciatore di strada in bicicletta a 65 anni. Un uomo italiano, arrestato dagli agenti della polizia locale e di Stato a Ostia.

A seguito di un’attività investigativa, gli agenti sono venuti a conoscenza dell’attività di spaccio svolta da un 65enne italiano, che raggiungeva i propri clienti a bordo di una bicicletta per consegnare la sostanza stupefacente. Attraverso un servizio di osservazione l’uomo è stato colto mentre cedeva sostanza stupefacente del tipo hashish ed è stato prontamente bloccato. La perquisizione domiciliare ha premesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a oltre 5,5 chili e 230 euro in contanti, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arresto poiché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La magistratura, su richiesta della locale procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto.