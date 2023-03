La cocaina in casa, lo spaccio al bar: pusher trovato con 1,3 chili di droga

Prendeva la cocaina nascosta in casa utilizzando un accesso secondario dell'abitazione, poi la spacciava in un bar distante poche decine di metri. L'attività di spaccio è stata però smascherata dalla polizia. A finire in manette un 49enne di Guidonia.

Sino stati gli agenti di polizia del commissariato distaccato di Tivoli, nel corso di servizi straordinari volti al controllo del territorio, a venire a conoscenza di una fiorente attività di spaccio nella parte bassa di Guidonia, nella zona del cosiddetto Sassone. Qui un uomo di 49 anni del posto aveva l’abitudine di utilizzare come deposito della droga un suo appartamento e, attraverso un cancelletto posteriore, era solito raggiungere un bar prospiciente all’abitazione - completamente estraneo ai fatti - dove lo stesso si occupava della vendita della sostanza.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 1,35 chili di cocaina. L’arresto è stato convalidato.