Spaccia droga dalla finestra di casa un mese dopo l'arresto

Nonostante un precedente arresto non si è fermato e ha continuano a vendere droga, ma dalla finestra di casa. A bloccare gli affari di un 20enne sono stati i carabinieri della stazione di Castel Madama.

Il ragazzo proprio un mese fa era stata già arrestato per detenzione di stupefacenti. A dare il là al nuovo blitz è stato l'atteggiamento sospetto di una persona vista vicino alla finestra della stanza da letto del ragazzo. Dal controllo del presunto acquirente è stato riscontrato effettivamente il possesso di una dose di hashish, quantitativo per il quale il predetto è stato segnalato, per uso personale, alla prefettura di Roma.

Ritenendo quindi che presso quella abitazione potesse essere rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare, nonostante il ragazzo avesse tentato con ogni mezzo di opporsi al controllo dei militari, uno dei quali rimasto lievemente ferito.

In casa sono stati rinvenuti oltre 700 grammi di sostanza di tipo hashish, divisa in panetti e in parte già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento ed oltre 2000,00 Euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 20enne è stato arrestato.