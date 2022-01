Ladro spacca i finestrini di dodici auto con un martello

A caccia di auto da svaligiare ha spaccato i finestrini di dodici vetture in zona Nomentano. Un ladro rumoroso che non è passato inosservato ed in silenzio. Da qui la chiamata alla polizia che ha poi fermato ed arrestato il predone con ancora il martello in mano.

Il ladro è entrato all'opera la notte di martedì 25 gennaio puntando le vetture che si trovavano in sosta fra la via Nomentana e viale Regina Margherita. Armato di un martelletto frangivetro, di quelli in suo solitamente sui mezzi pubblici, il ladro ha cominciato il suo lavoro ed ha cominciato a spaccare i finestrini di decine di vetture (dodici in totale), rubando quello che ha trovato nei vari abitacoli.

Notato il ladro vandalo da un passante, quest'ultimo ha quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti dei commissariati Villa Glori e Vescovio che hanno sorpreso il malvivente mentre tentava di danneggiare la tredicesima vettura.

Fermato in flagranza di reato con il martelletto e la refurtiva appena rubata è stato accompagnato negli uffici di polizia ed identificato in un 48enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine. Sottoposto a fermo dovrà rispondere di tentato furto aggravato.