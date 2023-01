Dalla sala slot alla banca, tre 'spaccate' in tre giorni: caccia ai banditi

Tre ‘spaccate’ in tre giorni in tre diverse zone della città: la prima nella notte tra il 19 e il 20 in zona Torre Angela, le altre due la notte tra il 20 e il 21, una in via Alessandri, sui Colli Portuensi, e una in viale Leonardo Da Vinci, a Ostiense. Nel mirino un negozio di casalinghi, una sala slot e una banca.

Il colpo in via del Torraccio

Carabinieri e polizia stanno indagando su colpi messi a segno in sequenza e in modo rapido e “professionale”. In via del Torraccio di Torrenova, la notte tra il 20 e il 21, i banditi hanno usato un carro attrezzi come ariete sfondare la vetrina di un negozio di casalinghi, entrare, smurare la cassaforte e fuggire con un bottino da 20mila euro, il tutto in pochissimo tempo. Sul posto i poliziotti delle volanti, che hanno subito diramato le ricerche, senza trovare traccia dei ladri.

Doppia spaccata a Ostiense e sui Colli Portuensi

La notte successiva è toccato prima a una filiale della Banca Intesa San Paolo di viale dei Colli Portuensi. Qui i ladri hanno usato l’auto, una Golf, per distruggere la vetrata dell’ingresso che dà su via Alessandri e sono poi scappati con i contanti presenti all’interno del cash roller.

Il colpo è stato messo a segno intorno alla mezzanotte, e i banditi sono scappati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno diramato le ricerche per l’auto trovandolo poco dopo abbandonata in via Giuseppe Lopez, zona Magliana, a una decina di chilometri dalla banca.

Poco dopo altro colpo, a meno di cinque chilometri di distanza, nel mirino una sala slot in viale Leonardo da Vinci. Qui i banditi, cinque gli uomini immortalati dalle videocamere di sorveglianza, hanno usato un’auto rossa: sfondata la vetrina e divelta la serranda sono entrati, hanno afferrato due cambia monete e i contati dalla cassa e sono scappati a bordo dell’auto. Il bottino, in questo caso, è stato di qualche migliaio di euro. Anche su questo episodio indaga la polizia.