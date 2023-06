La banda delle mazze ferrate a Roma: sei spaccate in 48 ore

Talenti, Colli Albani, Ostia e Valle Aurelia. Ad accomunare i quattro quartieri della Capitale una banda di ladri. A bordo di un'auto bianca di grossa cilindrata i banditi hanno svaligiato e tentato di svaligiare sei esercizi commerciali. Identico il modus operandi: mazze ferrate in mano hanno divelto le saracinesche, spaccato le vetrine e rubato quello che hanno trovato, ma non sempre. Su sei colpi tre sono stati quelli consumati, altrettanti quelli falliti. Identici i danni subiti dai locali presi di mira, con vetri infranti e saracinesche da riparare.

La banda delle mazze ferrate

La caccia alla banda si è aperta intorno alle 23:30 di martedì notte, quando i ladri si sono presentati davanti all'istituto di credito Compass di via Baldo degli Ubaldi, a Valle Aurelia. Mazze ferrate hanno infranto la vetrina ma sono stati messi in fuga prima dall'allarme e poi dall'arrivo dei carabinieri. In fuga con un'auto bianca.

Tre spaccate in pochi minuti

Da Valle Aurelia la banda si è quindi spostata di parecchi chilometri. Poco più di mezz'ora e si è presentata davanti ad un centro estetico di via Arturo Graf, a Talenti. Anche qui identico copione: serranda divelta, vetrata spaccata e poi il furto, in questo caso consumato. Scattato l'allarme sul posto è intervenuta la polizia ma dei ladri non c'era più traccia. Cominciate le ricerche, passata un'altra mezz'ora, è arrivata una nuova richiesta d'intervento alla sala operativa della questura. Questa volta dalla zona di Colli Albani, più precisamente in via dei Cessati Spiriti. Nel mirino dei ladri un supermercato, infranta la vetrata, è scattato però l'allarme e il sistema nebbiogeno con i ladri datisi alla fuga ancora a mani vuote. Nemmeno il tempo di cominciare le ricerche che gli agenti del commissariato Appio sono stati allertati per un terzo furto, nella vicina via Mario Menghini, sempre a Colli Albani. Un furto questa volta consumato, ancora da Compass. Rubato il cambia monete i predoni si sono dati alla fuga con il bottino sempre a bordo di un'auto bianca.

Due spaccate la notte dopo

Quattro spaccate avvenute la notte fra il 20 e 21 giugno prologo a una seconda notte di furti, forse a opera degli stessi malviventi. In questo caso nel mirino sono finiti una banca di Ostia, precisamente in via Eschilo. Aperto un varco sulla vetrata blindata a colpi di mazze ferrate, i ladri sono però scappati a mani vuote. Infime, sempre stanotte, una seconda visita a Valle Aurelia, sempre in via Baldo degli Ubaldi. Nel mirino una sala bingo, spaccata la vetrata i ladri hanno rubato il denaro contenuto nelle casse e si sono dati alla fuga.

L'imprendibile banda della spaccata

Dopo essersi presa una pausa, torna quindi all'opera la banda della spaccata, che negli scorsi mesi ha messo a segno e tentato numerosi colpi, utilizzando però delle auto e dei furgoni come ariete. Adesso le mazze ferrate, con la banda che ancora una volta è riuscita a far perdere le proprie tracce nella notte criminale capitolina.