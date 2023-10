Spaccano vetrata del minimarket e rubano il bancomat. Per fuggire usano fumogeni

In fuga a tutta velocità su una potente auto hanno utilizzato dei fumogeni riuscendo a seminare le volanti della polizia che li stavano inseguendo. Un inseguimento al cardiopalma, iniziato a Santa Maria Maggiore, proseguito su via Colombo e La Pisana e concluso a Malagrotta, dove i poliziotti hanno ritrovato la macchina in fuga e il bancomat - con dentro il denaro - rubato poco prima.

L'intervento degli agenti del commissariato Viminale poco dopo le 3:00 della notte fra sabato e domenica. A bordo di un'auto di colore nero la banda ha utilizzato la vettura come auto-ariete. Sfondata serranda e vetrata di un minimarket di via Agostino Depretis, poco distante dalla sede del ministero dell'Interno, i ladri hanno rubato la cassaforte e si sono dati alla fuga.

Intercettati dalle volanti della questura, i ladri si sono diretti a tutta velocità su via Cristoforo Colombo. Quasi braccati i malviventi hanno tirato fuori l'asso dalla manica: hanno acceso dei fumogeni e li hanno gettati in strada. Impossibilitati a proseguire la corsa a causa della cortina conseguenza dei fumoni accesi in strada gli agenti sono stati costretti a interrompere l'inseguimento.

Diramata la nota di ricerca la supercar in fuga è stata intercettata poco dopo su via della Pisana. Seguendo le tracce dei ladri la vettura è stata poi ritrovata in via di Malagrotta con all'interno anche il bancomat - e il denaro - che erano stati poco prima rubati. Sequestrata l'auto il bottino è stato restituito al legittimo proprietario.