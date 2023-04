Troppa attesa al pronto soccorso: paziente spacca vetrata con la stampella

Troppa attesa al pronto soccorso. Tanto è bastato ad un uomo in attesa del proprio turno in ospedale per dare in escandescenze e danneggiare una vetrata con una stampella. È accaduto stanotte all'ospedale Vannini.

Sono state numerose le chiamate fatte al 112 a partire dalle 3:00 della notte fra il 12 e il 13 aprile dopo che l'uomo, un cittadino croato di 56 anni, ha colpito e distrutto la vetrata d'ingresso della sala d'attesa dell'ospedale nel cuore di Torpignattara.

In via dell'Acqua Bullicante sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno poi riportato alla calma l'uomo. Identificato, è stato denunciato per danneggiamenti. A parte l'apprensione nessuno ha riportato conseguenze, né tanto meno è stato necessario interrompere il servizio.