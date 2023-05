Con furgone ariete sfondano ingresso del supermercato e scappano con la cassaforte in 5 minuti

Con un furgone usato come ariete hanno sfondato la serrande del supermercato Pim di via Aldo Maria Scalise, sono entrati e poi sono fuggite imbracciando la cassaforte. Un colpo da ventimila euro consumato alle prime ore di lunedì primo maggio sul quale indaga la polizia di Stato. La banda ha fatto tutto in cinque minuti.

L'allarme è scattato dopo le due del mattino, ma i rapinatori sono stati velocissimi e all'arrivo delle volanti della polizia erano già andati via. La vicinanza con il grande raccordo anulare ha fatto il resto, i malviventi hanno subito fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio degli inquirenti le registrazioni della videosorveglianza. Secondo quanto appreso, la banda arrivata con il furgone sarebbe poi fuggita a bordo di un'auto.