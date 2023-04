Banda della spaccata assalta supermercato: auto contro la vetrata e fuga con l'incasso

Torna in azione la banda della spaccata, questa volta a Pomezia: nella notte tra giovedì e venerdì un’auto ariete è stata lanciata contro la vetrata di un supermercato, e i ladri sono fuggiti con la cassaforte contenente l’incasso della giornata.

Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 2 di notte in via dei Castelli Romani, in un supermercato della catena Elite. I ladri hanno sfondato gli ingressi con una macchina, sono entrati, hanno afferrato il roller cash e poi sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pomezia, che hanno avviato le indagini. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza per tentare di risalire all’auto usata per il colpo. Si tratta dell’ennesimo messo a segno con queste modalità: da marzo furti simili sono stati messi a segno in un istituto di credito a Formello, in una sala slot di Colli Albani, al Torrino e a Balduina.

Escalation di colpi nei primi mesi del 2023

Andando ancora indietro, nei primi tre mesi dell’anno a essere prese di mira sono state la filiale della Banca Intesa San Paolo di via Alessandri, ai Colli Portuensi, e a meno di cinque chilometri di distanza una sala slot in viale Leonardo da Vinci, zona San Paolo. Qui i banditi, cinque gli uomini immortalati dalle videocamere di sorveglianza, hanno usato un’auto rossa: sfondata la vetrina e divelta la serranda sono entrati, hanno afferrato due cambia monete e i contanti dalla cassa e sono scappati a bordo dell’auto. Il bottino, in questo caso, è stato di qualche migliaio di euro. Su questo episodio indaga la polizia.

Tre notti dopo, il 25 gennaio, è toccato a un'altra filiale Compass in piazza Malatesta, al Prenestino: spaccata la vetrata dell'istituto con una Jeep, i banditi sono scappati con il roller cash. Andando indietro di qualche giorno, in via del Torraccio di Torrenova, la notte tra il 20 e il 21 i banditi hanno usato un carro attrezzi come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di casalinghi, entrare, smurare la cassaforte e fuggire con un bottino da 20mila euro, il tutto in pochissimo tempo.

Le due tentate 'spaccate' tra Anzio e Pomezia

Altri due colpi, solo tentati, la notte del 18 gennaio fra Anzio e Pomezia. In quel caso i ladri sono entrati in azione tra l'1:00 e le 2:30 in altrettanti negozi della catena Risparmio Casa. In entrambi i casi i malviventi - dopo aver danneggiato la saracinesche nel primo tentativo e le porte d'ingresso dell'esercizio commerciale nel secondo - sono però scappati a mani vuote.