Auto-ariete contro il distributore, banda in fuga con soldi e buoni benzina

Una spaccata, come viene definita nel gergo criminale. Un'auto usata come ariete usata per sfondare la serranda dell'ufficio del distributore di carburante da cui poi sono stati rubati soldi e buoni benzina. La banda è entrata all'opera nel fine settimana fra i comuni di Roma e Frascati. Ad essere preso di mira Nexo, su via di Vermicino.

L'intervento delle volanti della polizia poco prima delle 2:00 del 3 giugno. A disturbare il lavoro della banda il sistema di allarme del benzinaio. Da qui la richiesta d'intervento al 112 da parte del titolare del distributore. Arrivati sul posto i poliziotti del commissariato di Frascati hanno accertato l'avvenuto furto.

Acquisite le immagini di videosorveglianza del benzinaio sul furto indagano gli agenti del VI distretto Casilino di polizia.