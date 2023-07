Fuga in Giulietta dopo la spaccata al bar, due furti in 24 ore

Sono in grado di sparire dal luogo del crimine a bordo di auto veloci in pochi minuti. Dei veri e propri fantasmi notturni. A farne le spese il locale preso di mira, banche, bar, supermercati, con i titolari che oltre a dover fare i conti con i soldi e la merce rubata sono costretti a mettere mano al portafogli per riparare la vetrata e la serranda demolita dalla cosiddetta banda della spaccata. Nel mirino dei criminali il quadrante nord est della città, Tivoli e Guidonia, dove nel volgere di 24 ore il commando ha messo a segno due colpi, il primo al Burger King della Città dell'Aria e il secondo in un bar della via Tiburtina.

L'ultima spaccata

L'ultima spaccata è avvenuta la notte di giovedì. Nel mirino del commando criminale il bar Terme-Caffè di via Nazionale Tiburtina, a Tivoli Terme. Come in un copione già rodato i ladri sono arrivati sul posto con due vetture. Divelta la serranda dell'esercizio commerciale hanno lanciato un'auto a tutta velocità contro la vetrata laterale. Aperto un varco sono entrati nel negozio e hanno rubato i soldi contenuti nelle cassette di sicurezza, circa 3mila euro. Poi la fuga, a bordo di una Alfa Giulietta. Un'azione rapida, con i ladri spariti prima dell'arrivo delle volanti della polizia.

Due spaccate in 24 ore

Proprio l'auto sportiva italiana era stata avvistata 24 ore prima, a pochi chilometri di distanza. Anche in quel caso le immagini di sorveglianza del fast food 'demolito' inquadrarono un gruppo di almeno 5 persone. Vestite di nero, guanti e volti nascosti, per spaccare la vetrata del Burger King la banda aveva utilizzato una Fiat Panda, trovata sul posto dalla polizia. Un magro bottino in quel caso, con i predoni notturni scappati con poco più di 300 euro.

La banda della Giulietta

Su entrambe le spaccate indagano gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli. Acquisite le immagini di videosorveglianza delle zona battute dalla banda della Giulietta, i ladri per il momento continuano a essere imprendibili.