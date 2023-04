Spaccata al centro commerciale: banda in fuga con gli smartphone

Una Fiat Panda. Questa l'auto usata come ariete dalla banda della spaccata che ha messo a segno l'ennesimo colpo notturno. Un blitz notturno che ha fruttato un bottino di oltre 50mila euro in telefonini e apparecchiature hi-tech. Nel mirino dei ladri il centro commerciale La Noce di San Cesareo, provincia sud della Capitale.

Come scrive FrosinoneToday, la banda di ladri, molto probabilmente dei professionisti del settore, ha agito con la massima scaltrezza e con rapidità incuranti delle telecamere di videosorveglianza. In un minuto e mezzo sono riusciti a sfondare la serranda del negozio Unieuro che si trova all'interno della galleria commerciale.

Una volta dentro i ladri incappucciati hanno fatto razzia di telefonini e altri costosi apparecchi elettronici prima di uscire sul piazzale dove ad attenderli vi erano altro due compici su altrettante auto che si sono dati alla fuga in direzioni opposte.

Sulle loro tracce i carabinieri della compagnia di Palestrina che dopo essere stati avvisati dalla sicurezza erano giunti anche sul posto ma nel frattempo i ladri si erano dileguati nel nulla.

L'imprendibile banda della spaccata

Ancora un colpo della banda della spaccata, che non sempre riesce però a fare bottino pieno come accaduto a San Cesareo. Gruppo di ladri che imperversa da mesi a Roma e provincia danneggiando e svaligiando - ma non sempre - banche, gioiellerie, sale slot, supermercati distributori di carburante e negozi di casalinghi. A mani vuote o meno, al momento risultano comunque imprendibili, fantasmi che si aggirano nella notte a caccia della serranda da spaccare.