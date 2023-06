Spaccata in gioielleria: ladri usano bobcat come ariete

Hanno rubato un bobcat e lo hanno utilizzato come ariete contro la vetrata del negozio. La banda è entrata all'opera nella notte ai Parioli. Nel mirino dei ladri una gioielleria. L'allerta è scattata alle 3:30 della notte fra il 22 e il 23 giugno alla gioielleria Costantini di via Giovanni Antonelli. Spaccata la vetrata con il mezzo da lavoro è scattato l'allarme dell'esercizio commerciale. Entrati nel negozio i ladri sono fuggiti prima dell'arrivo della polizia. Una volta sul posto gli agenti dei commissariato Salario e Vescovio hanno constatato la spaccata. Resta da accertare se i ladri siano riusciti a scappare con il bottino.

La bande delle mazze ferrate

Dunque una nuova notte criminale per la banda della spaccata che da mesi imperversa sulle strade di Roma e provincia. Una recrudescenza del fenomeno che ha trovato una accelerata in quest'ultima settimana quando una batteria di ladri, presumibilmente la stessa, ha infranto le vetrate di sei locali da Valle Aurelia all'Axa, passando per Colli Albani e Talenti. Ad accomunare i furti e tentati furti l'auto usata dai predoni per darsi alla fuga, una vettura bianca di grossa cilindrata, e il modus operandi: mazze di ferro per aprirsi un varco.

Stanotte ancora un blitz, questa volta con un bobcat.