La banda della spaccata fallisce ancora, ladri in fuga a mani vuote

Sono imprendibili ma non sempre portano a termine il loro lavoro notturno. Ancora un colpo della banda della spaccata con i ladri costretti per la terza volta in pochi giorni a scappare a mani vuote una volta scattato l'allarme. Dopo aver fallito due colpi in meno di 24 ore, il primo utilizzando un ariete apriporte alla Banca di credito cooperativo di Formello e poi a una tabaccheria di via Ardeatina, anche questa notte i malviventi si sono dileguati senza 'malloppo'. Sfondata la vetrata della banca presa di mira al Torrino con un'auto-ariete non hanno però fatto in tempo a rubare il roller cash, messi in fuga prima dall'allarme e poi dall'arrivo dei carabinieri.

L'azione criminale intorno alle 3:00 della notte fra l'8 e il 9 marzo alla Banca Intesa San Paolo di via della Grande Muraglia. Utilizzata una vettura per aprirsi un varco nell'istituto bancario, prima che i ladri potessero rubare il bancomat sono arrivati sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e quelli della stazione Torrino Nord.

All'arrivo sul posto dei militari la banda si era già dileguata facendo perdere le proprie tracce. Acquisite le immagini di videsorveglianza della zona le cui immagini potrebbero aver ripreso i ladri in azione.

Due spaccate in poche ore

Tre colpi falliti in pochi giorni, ma anche diversi furti messi a segno. Ad accomunare gli episodi i danni - ingenti - provocati in banche, negozi e agenzie di prestito prese di mira. Era la notte dello scorso 7 febbraio quando la banda entrò in azione a Marconi e a Ostia. Ma se alla Bnl via Vincenzo Brunacci il colpo fallì, in via Carlo Bosio i ladri riuscirono a far perdere le proprie tracce con la cassaforte appena smurata dalla banca Compass.

Escalation di colpi nel 2023

Banda della spaccata che in questi primi tre mesi del nuovo anno ha tentato e messo a segno diversi colpi a Roma e provincia. Il 22 gennaio a essere prese di mira sono state la filiale della Banca Intesa San Paolo di via Alessandri, ai Colli Portuensi, e a meno di cinque chilometri di distanza una sala slot in viale Leonardo da Vinci, zona San Paolo. Qui i banditi, cinque gli uomini immortalati dalle videocamere di sorveglianza, hanno usato un’auto rossa: sfondata la vetrina e divelta la serranda sono entrati, hanno afferrato due cambia monete e i contanti dalla cassa e sono scappati a bordo dell’auto. Il bottino, in questo caso, è stato di qualche migliaio di euro. Su questo episodio indaga la polizia.

Tre notti dopo, il 25 gennaio, è toccato a un'altra filiale Compass in piazza Malatesta, al Prenestino: spaccata la vetrata dell'istituto con una Jeep, i banditi sono scappati con il roller cash. Andando indietro di qualche giorno, in via del Torraccio di Torrenova, la notte tra il 20 e il 21 i banditi hanno usato un carro attrezzi come ariete per sfondare la vetrina di un negozio di casalinghi, entrare, smurare la cassaforte e fuggire con un bottino da 20mila euro, il tutto in pochissimo tempo.

Le due tentate 'spaccate' tra Anzio e Pomezia

Altri due colpi, solo tentati, la notte del 18 gennaio fra Anzio e Pomezia. In quel caso i ladri sono entrati in azione tra l'1:00 e le 2:30 in altrettanti negozi della catena Risparmio Casa. In entrambi i casi i malviventi - dopo aver danneggiato la saracinesche nel primo tentativo e le porte d'ingresso dell'esercizio commerciale nel secondo - sono però scappati con un palmo di naso, messi in fuga ancora dai carabinieri che indagano su entrambe le tentate spaccate.

Atm attaccato all'auto ariete

Il 17 gennaio ancora un lavoro notturno, sempre con esito negativo. In quel caso i malviventi misero nel mirino la Banca Desio di via dei Castelli Romani, a Pomezia. Sfondata la vetrata - una volta accortisi dell'arrivo dei carabinieri - la banda lasciò la vettura usata come "ariete" - una Alfa Giulietta rubata poco prima - con ancora attaccato al cavo il dispositivo Atm , sul posto per poi scappare a bordo di un'altra auto. Stanotte ancora un colpo, ancora una volta fallito.