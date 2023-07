L'inafferrabile banda della spaccata: in fuga con i roller cash della banca

Una Fiat Bravo, naturalmente rubata poco prima. Ancora un colpo dell'inafferrabile banda della spaccata in fuga con i roller cash della banca finita nel mirino. I malviventi sono entrati all'opera intorno alle 5:00 di martedì 25 luglio sulla via Nomentana. Con l'utilitaria usata come auto-ariete hanno spaccato la vetrata blindata e poi sono scappati con il denaro.

L'allarme al 112 è scattato dalla Banca Intesa che si trova fra la via Nomentana e via del Casale di San Basilio, zona San Cleto. Caricati i roller cash su una seconda auto la banda è scappata con circa 15mila euro, contenuti nelle due casseforti.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato San Basilio di polizia. Rintracciato il proprietario della Fiat Bravo, elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona.