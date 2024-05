Spaccano una bottiglia di birra per minacciare le vittime e rapinarle

Hanno spaccato una bottiglia di birra da utilizzare come un'arma, per minacciare le vittime e rapinarle. A ricostruire il colpo sono stati gli agenti della polizia di Stato del VII distretto di San Giovanni, intervenuti in via della Stazione Tuscolana.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo, la vittima. Ha raccontato agli agenti che, poco prima, lui ed un suo amico erano stati aggrediti da due uomini che avevano rotto una bottiglia di vetro al suolo e poi li avevano minacciati, anche con una mano al collo per rapinarli dei loro portafogli. Le vittime non hanno perso di vista i due allertando i poliziotti.

Gli agenti, grazie alle indicazioni ed alle descrizioni fornite dalle vittime, li hanno raggiunti in uno stabile di via della Stazione Tuscolana dove sono stati poi riconosciuti dai due malcapitati. A finire in manette due 28enni di origini nordafricane. Per loro il gip ha convalidato gli arresti disponendo la misura del divieto di dimora nel comune di Roma.