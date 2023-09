Spacca la porta per entrare in casa degli anziani genitori, voleva i soldi per la droga

Rinchiusi in casa per sfuggire all'ira del figlio. Un uomo violento, che ha cominciato a colpire la porta dell'appartamento per riuscire a entrare nell'abitazione. Motivo? Voleva i soldi per comprarsi la droga. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma ad arrestare in flagranza un 50enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni degli anziani genitori non conviventi.

L’uomo si è presentato presso l’abitazione dei genitori in zona Cinecittà e dopo aver citofonato più volte e poi bussato alla porta nel tentativo di entrare in casa, al diniego dei genitori, ha iniziato a colpire violentemente la porta dell’appartamento danneggiandola, spingendo così i genitori a chiedere l’intervento dei carabinieri tramite il numero di emergenza 112, attirando l‘attenzione degli altri residenti del palazzo.

Dopo pochi minuti i militari hanno raggiunto l’abitazione e sorpreso l’uomo che versava in evidente stato di agitazione e lo hanno arrestato e condotto in caserma. Poco dopo sono giunti anche i genitori per formalizzare la denuncia riferendo che da circa un anno erano vittime di analoghi episodi di violenza che non avevano mai denunciato, e che erano determinati dallo stato di tossicodipendenza del figlio e finalizzati all’ottenimento di somme di denaro.

Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.