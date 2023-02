Sotto sfratto incendia la palazzina dove abita e rischia di fare una strage

Ha rischiato di fare una strage. Un incendio doloso, appiccato dopo aver dato fuoco ad alcuni stracci imbevuti di liquido infiammabile. Una notte di paura per le 12 famiglie residenti nello stabile, fra cui donne e bambini, messe in salvo dai soccorritori. Ad accendere il rogo un 53enne originario di Napoli, che la mattina successiva avrebbe dovuto lasciare l'abitazione dove viveva dopo essere stato sfrattato per morosità. I fatti la notte fra lunedì e martedì scorso a Morlupo, comune della provincia nord della Capitale.

L'incendio è divampato la notte del 7 febbraio in una palazzina di tre piani di via San Michele. In particolare l'uomo ha dato fuoco alle porte d'ingresso di tre appartamenti che si trovavano nel pianerottolo dove si trovava la sua abitazione. Non solo, sempre con degli stracci imbevuti di liquido infiammabile ha innescato un secondo rogo in un garage attiguo alla palazzina, dove si trovava una bombola del gas sfiorata dalle fiamme.

L’immobile è stato avvolto da un fitto fumo che è salito sino al terzo piano. Ma per fortuna le fiamme non si sono propagate all’interno dell’edificio, dove erano state piazzate anche delle taniche di benzina e altri materiali altamente infiammabili, oltre alla bombola del gas presente nell’autorimessa. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto che - assieme ai vigili del fuoco - hanno allontanato una ventina di persone - fra cui donne e bambini - che hanno atteso al freddo in strada la fine dell'intervento dei soccorritori.

Fra le persone in strada anche il 53enne napoletano. Sono poi stati gli investigatori dei carabinieri a individuarlo quale autore dell'incendio doloso. Trovate taniche, acceleranti e liquido infiammabile nel suo appartamento, l'uomo è stato arrestato per incendio doloso aggravato. L'uomo - con problemi economici - nella mattina successiva avrebbe dovuto lasciare l'appartamento dove viveva dopo essere stato sfrattato per morosità.

Il 53enne è stato associato al carcere di Rebibbia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria, che provvederà a fissare l’udienza di convalida.