Sospeso dal servizio il medico chirurgo dell'ospedale dei Castelli arrestato per truffa

Prima l'arresto ai domiciliari poi la sospensione cautelare dal servizio. Proseguono i guai per il medico chirurgo arrestato dai carabinieri del Nas in quanto accusato di peculato e truffa al servizio nazionale. Secondo quanto accertato dagli inquirenti il dottore, un 60enne, nonostante avesse un rapporto di esclusività con il nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia (Noc) svolgeva la sua professione anche in altri tre studi dislocati in comuni della provincia di Roma. Al medico, in particolare, sarebbe contestato di aver intascato i soldi delle visite effettuate intramoenia, non rispettando la normativa e comunicandolo alla Asl. Tutto sarebbe stato regolato in contanti, senza l'emissione dei documenti fiscali. Per questo, in seguito alle indagini coordinate dalla procura di Velletri, il professionista è stato arrestato e condotto ai domiciliari.

Sorpreso dai carabinieri con i soldi in tasca

I militari del Nucleo antisofistifacazione di Roma lo sorpresero mentre intascava i soldi delle visite effettuate intramoenia nei locali messi a disposizione dalla struttura sanitaria del nuovo ospedale di Ariccia. Il cardiologo - secondo quanto emerso - era stato autorizzato dalla stessa azienda sanitaria ad effettuare delle visite in regime di libera attività intramuraria per un numero limitato di ore, ma in realtà riceveva i pazienti sia in ospedale sia in alcuni studi medici con i quali collaborava intascando l’intera somma delle visite.

Sospeso dal servizio

Dopo essere finito agli arresti domiciliari il medico è stato inoltre sospeso. Come rende noto la Asl Roma 6 in una nota stampa: "In merito alla vicenda di un medico cardiologo presso l’Ospedale dei Castelli, raggiunto da misura cautelare personale, come si evince dalla comunicazione acquisita agli atti con protocollo n. 2857 del 22/02/2023 della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Velletri, la Asl Roma 6 con Deliberazione n.253 del 24/02/2023 ha preso atto della sospensione del medico dall’esercizio dell’attività professionale e ha disposto l’applicazione di quanto previsto dall’art. 74, commi 1 e 7 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale ndr)".

"La Asl Roma 6 si è riservata, inoltre, l’adozione di determinazioni aggiuntive conseguenti all’acquisizione di ulteriori notizie da parte della autorità giudiziaria".