Sorpreso a spacciare in strada, così è finito nei guai

Stava spacciando in strada quando è stato sorpreso dai carabinieri. A finire nei guati un 42enne romano, arrestato in un blitz dai militari di Campagnano Romano perché fortemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato notato mentre cedeva un involucro, poi risultato contenere una dose di cocaina, ad un acquirente. All'esito dell'accertamento i carabinieri hanno esteso le verifiche anche all'abitazione in uso all'indagato ove, nel corso della perquisizione, sono state rinvenute altre 28 dosi della medesima sostanza, per totali 11 grammi circa, 31 dosi di hashish per complessivi 121 grammi e la somma di 2.155 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell'attività illecita.

I gravi indizi raccolti sono stati sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria di Tivoli e l'indagato, giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.