È morta Sonia Manzi, attivista per i diritti umani tra i fondatori di Baobab Experience

È morta Sonia Manzi, attivista tra i fondatori di Baobab Experience, associazione in prima linea da anni nella difesa dei diritti umani nella Capitale. Per anni l'abbiamo incontrata alla stazione Tiburtina, dove il gruppo di volontari aiuta quotidianamente i migranti transitanti provenienti per lo più dai lager libici, costretti a Roma a dormire in strada.

"Sempre accanto agli ultimi", come in tanti in queste ore la ricordano, aveva lasciato il gruppo circa tre anni fa con altri volontari e dato vita alla nuova associazione umanitaria Pensare Migrante. Si occupava di supportare i migranti nell'accesso all'assistenza sanitaria. "Con Sonia muore un pezzo di Baobab Experience, la comunità di cui è stata fondatrice e a lungo colonna".

Così la ricorda l'associazione sulla pagina Facebook. Decine i messaggi di cordoglio lasciati sui social e i ricordi a lei dedicati. "È difficile dimenticare qualcuno che ha dato tanto così tanto" scrive Patrizio. E ancora Moira: "Grazie Sonia per tutto quello che hai fatto". "Partigiana, generosa, impavida, bella come solo un'anima speciale può essere" scrive Paola. La ricorda anche la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della lista civica Zingaretti. "Con la scomparsa di Sonia Manzi la città di Roma perde un punto di riferimento, sempre in prima linea per i diritti degli ultimi. In questi anni, ha difeso e portato avanti la necessità di un altro modello di città, aperta e solidale. Esprimo le mie condoglianze ai suoi cari e a tutta la comunità di Baobab".