Roma Nord: strappato il Rolex all'imprenditrice Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis

Ancora una rapina con al centro orologi di valore. Stavolta la vittima è Sonia Bruganelli, imprenditrice ed ex moglie del conduttore tv Paolo Bonolis. Nel pomeriggio di venerdì 1 marzo due persone a bordo di uno scooter le si sono avvicinate e le hanno strappato dal polso il Rolex.

Sonia Bruganelli derubata del Rolex

Il fatto, raccontato da Il Messaggero, è avvenuto su via della Farnesina, nel cuore di Roma nord. Nonostante il traffico e le tante persone in circolazione, a poche ore dall'inizio del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan, due balordi a bordo di uno scooter hanno atteso il momento giusto per impadronirsi dell'orologio di valore indossato da Sonia Bruganelli, imprenditrice nota per essere stata la consorte di Paolo Bonolis.

Avvicinata da due uomini in scooter

La donna si trovava a bordo della sua auto, quando appena dopo aver rallentato la marcia, è stata avvicinata dai due rapinatori. Sotto shock, ma fortunatamente senza conseguenze fisiche, Bruganelli si è diretta alla stazione dei carabinieri più vicina per denunciare l'accaduto. Le indagini sono in corso.

I precedenti nei quartieri-bene

Ormai le rapine mirate al furto di Rolex o altri orologi di grande valore sono all'ordine del giorno, soprattutto nei quartieri bene di Roma. A fine gennaio in un solo giorno, a distanza di pochi minuti, due episodi tra Parioli e Camilluccia. Poche settimane prima, sempre ai Parioli, colpo grosso in un ufficio che si occupa di compravendita di orologi di lusso: Rolex e Patek Philippe portati via, oltre a 30mila euro in contanti. A inizio febbraio in Prati un uomo con addosso un casco integrale ha minacciato una donna con una pistola, facendosi consegnare un Daytona da 40mila euro. E ancora, pochi giorni fa in via Mascagni all'Africano altro colpo ai danni di un uomo, che si è visto puntare in faccia una pistola a due passi da casa per ottenere l'orologio di valore che aveva al polso.