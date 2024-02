I soldi del narcotraffico dell'erede del 'Catena' reinvestiti in sale scommesse e autosalone

Soldi del narcotraffico reinvestiti e ripuliti nei centri scommesse, in un rivenditore di auto e in immobili. Un patrimonio da 4,5 milioni di euro sequestrati ai fini della confisca riconducibili a Francesco Marinacci, figliastro di Francesco Guercio detto 'Catena' e a due persone a lui vicino. Nel corso del tempo i fiumi di denaro messi insieme grazie allo spaccio di cocaina e hashish avevano permesso al gruppo di mettere insieme un bel po' di soldi, tutti reinvestiti.

Il provvedimento di oggi è stato portato a termine dalla squadra mobile di Roma con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Dopo i riscontri investigativi, è stato ricostruito come i soldi sporchi erano stati ripuliti in sale scommesse a Pomezia e Ardea e in una rivendita di veicoli a Roma, e pure nell'acquisizione di proprietà mobiliari, immobiliari e in polizze assicurative.

Dalle indagini, è emerso che Marinacci e suoi due sodali, a fronte di una "marcata sproporzione" tra i redditi dichiarati e il patrimonio direttamente o indirettamente a loro riconducibile, effettuavano "importanti investimenti mobiliari, immobiliari e partecipazioni societarie, finanziati attraverso gli introiti derivanti dai predetti traffici illeciti e conducevano un elevato tenore di vita, assolutamente incompatibile con gli esigui redditi dichiarati", si legge in una nota della questura di Roma.

Dov'era il tesoro di Marinacci

Insieme il gruppo di Marinacci aveva fatto investimenti milionari. Tutti ora sotto sigilli. A Pomezia sono state sequestrate due sale scommesse, due immobili e una villa con piscina. Un'altra sala scommesse a Ardea, una villa a Roma, in zona Colle dei Pini, vicino Trigoria, una villa a Torvajanica, un terreno ad Aprilia e un autosalone a Torre Gaia. Sigilli anche a una Renault Twingo, a una Mercedes Classe E, una Jaguar Land Rover, polizze assicurative e di pegno e disponibilità finanziarie, per un valore complessivamente stimato di circa 4,5 milioni di euro.

Chi è Francesco Guercio detto 'Catena'

Francesco Marinacci, come detto, aveva ereditato lo scettro dal patrigno Francesco Guercio detto 'Catena'. La sua banda fu sgominata nel 2018 in un maxi blitz della polizia di Stato. Il 'Catena', romano anche se formalmente residente in Egitto aveva la sua base a Tor San Lorenzo. Il suo gruppo spacciava cocaina nelle strade di Ardea, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini, Lavinio e Anzio. Polvere bianca di elevatissima qualità e fruttava guadagni enormi all'organizzazione finita in manette dopo quasi due anni di indagini serratissime. In un solo anno, infatti, è stato stimato in circa 80.000 euro al mese, mentre quelli annuali si attestavano intorno ai 900.000 euro.

Dopo l'arresto del 'Catena', Marinacci ha preso lo scettro del potere gestendo anche la clientela del patrigno al quale veniva garantito un adeguato sostentamento per il suo stato di detenzione. Secondo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Marinacci e Guercio pagavano alla cosca catanese dei Fragalà, molto influenti ad Ardea e Pomezia, 1.500 euro a settimana, per poter agire indisturbati garantendosi una sorta di "protezione". Nel 2020, mentre era ai domiciliari a Ardea, Francesco Guercio morì per un malore.

Chi è Francesco Marinacci

Marinacci - il cui nome di legge anche nel IV Rapporto Mafie nel Lazio - a quel punto, a tutti gli effetti, divento l'erete del 'Catena'. Supportato da luogotenenti, il 39enne aveva anche partecipato all'agguato che quasi costò la vita ad Antonio Casamonica. D'altronde il suo gruppo sul litorale sud sapeva farsi valere, spacciava chilogrammi di cocaina e non aveva paura a sparare.

Secondo quanto emerso, la banda di Marinacci si era presa una bella fetta dello spaccio di droga a Pomezia, Torvajanica, Ardea, Anzio e Nettuno, tanto da permettersi anche di commettere una spedizione punitiva pure nei confronti di un pusher del gruppo rivale, come emerse nell'operazione del novembre scorso che raccontò la faida per controllare il business della droga tra Pomezia e Nettuno, senza pestare i piedi a chi - sulla costa - fa ormai affari da tempo, ossia i gruppi di 'Ndrangheta, come raccontano anche le recenti operazioni di carabinieri e polizia di Stato.