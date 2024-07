Trentamila euro sottovuoto nella cappa della cucina, in casa 979 panetti di hashish

Sottovuoto nella cappa della cucina. Trentamila euro, possibile provento del lavoro di uno spacciatore. In casa del giovane anche della droga, oltre 70 chili. In manette un 28enne albanese, arrestato dalla polizia.

Sono stato gli investigatori del III distretto Fidene-Serpentara di polizia, nel corso di una indagine di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ad arrivare nella zona di Morena, al Tuscolano. In casa del 28enne i poliziotti hanno trovato, nascosti in camera da letto, circa 979 panetti di hashish del peso complessivo di 72 chili. Inoltre anche 13 sigarette elettroniche, nel cui serbatoio vi era liquido a presunto effetto stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e 30.000 euro in contanti, sottovuoto in cucina.